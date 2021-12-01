Türkiye Lodosu fırsat bildi! Balkondan düşen halıyı çaldı

Lodosu fırsat bildi! Balkondan düşen halıyı çaldı

Türkiye

Lodosu fırsat bildi! Balkondan düşen halıyı çaldı

Esenler'de lodosun etkili olması ile bir evin balkonundan düşen halıları yoldan geçen bir kişinin çaldığı iddia edildi. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 10:23 Son Güncelleme:
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Olay, dün öğle saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle bir dairenin balkonda asılı olan iki halı uçarak sokağa düştü. Dakikalar sonra sokaktan geçen bir kişinin, yerdeki halıları çalarak yoluna devam ettiği iddia edildi.



YAŞANANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde halının şiddetli rüzgardan sokağa düştüğü görülüyor. Ardından sokaktan geçen şüphelinin halıları alarak yoluna devam ettiği kameraya yansıyor.

DHA

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