Lodosun kırdığı ağaç dalı hastanelik etti!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle kırılan ağaç dalı, yolda yürüyen E.B.’nin başına düştü
Olay, Balıkesir’in Bandırma ilçesi Şehit Süleymanbey Caddesi’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli lodos sebebiyle kırılan ağaç dalı, yolda yürüyen E.B.’nin (35) kafasına düştü.
Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen dal nedeniyle boyun ve kafasından yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı.
KAFASINA DİKİŞ ATILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
E.B.’nin durumumun iyi olduğu ve kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.
Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)