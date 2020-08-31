Logitech BRIO 4K inceleme - Görüntülü sohbetleriniz için webcam

Bildiğiniz gibi artık 4K dünyasında yaşıyoruz. İçerikler, televizyonlar, bilgisayarlar ve hatta bazı mobil cihazlar ultra yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip Logitech’te 4K kalitesini Brio web kamerasıyla avucunuzun içine sığdırıyor.

Geçmişteki takılan, pikselli video akışlarından bu yana web kameralarının ne kadar ilerlediğini anlamak için aslında Logitech Brio 4K’ya bakabilirsiniz. 4K kayıt, yüksek dinamik aralığı ve 5X yakınlaştırma desteği ile çoğu kullanıcının gereksinimlerini aşan bir video kalitesi desteği sunuyor.



