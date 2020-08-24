Logitech, büyük elli kullanıcılar için tasarlanmış ‘Logitech M190/191’ isimli tam boyutlu kablosuz mouse modelini tüketici beğenisine sunduğunu duyurdu. Mouse’un, kıvrımlı bir şekle ve gecikmesiz bağlantıya sahip olduğu ifade edildi. Şirket; uygun fiyatlı ve hassas bir imleç kontrolüne sahip olduğunu belirttiği modelin, doğru satır kaydırma özelliği vadettiğine işaret etti.

Aktarılan detaylara göre; yeni ‘M190/191’, 10 metre mesafeye kadar güçlü, istikrarlı kablosuz bağlantı özelliği ile neredeyse hiç gecikme veya kesinti olmadan güvenle çalışabilmeyi destekliyor. Tam boyutlu ve iki elle kullanıma uygun tasarıma sahip cihaz, hem sağ hem de sol el kullananlar için uzun saatler boyunca rahatça çalışmayı sağlıyor.

Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, konuya ilişkin açıklamasında “Logitech M190/191 Mouse, Logitech’in üstün kalitesini uygun fiyata sunan, kablosuz teknolojiyi ve konforu bir arada yaşatmayı hedefleyen özel bir ürün. Farklı renk seçeneklerine sahip M190/191’in, Logitech olarak bizim kullanıcılarımızla en çok buluşmayı amaçladığımız gözde ürünlerden biri olduğunu söyleyebilirim” ifadelerine yer veriyor.

Logitech M190/191 tam boyutlu kablosuz mouse’un kıvrımlı yüzeyi, parmakları uygun şekilde desteklerken, avuç içi desteği ile de işte veya evde gün boyu rahatlık sağlıyor. 18 ay pil ömrü sunan mouse, kullanımda olmadığında otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçiyor.

Ürün fiyatı ise 119 TL.



