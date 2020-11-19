Bilim & Teknoloji Logitech en hafif kablosuz oyuncu mouse’u Pro X Superlight’ı tanıttı

Logitech en hafif kablosuz oyuncu mouse’u Pro X Superlight’ı tanıttı

Bilim & Teknoloji

Logitech en hafif kablosuz oyuncu mouse’u Pro X Superlight’ı tanıttı

Logitech G, oyuncular için geliştirdiği yeni mouse'u Pro X Superlight'ı duyurdu. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

19 Kasım 2020, Perşembe 11:20 Son Güncelleme:
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Logitech G, hafif yapıdaki yeni kablosuz oyuncu mouse’u PRO X Superlight’ı tanıttı. LIGHTSPEED kablosuz teknolojisine ve HERO 25K sensöre sahip olan mouse, e-spor oyuncuları için tasarlandı.

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Ürün, oyunculara 70 saate kadar pil ömrüyle sunuyor. Hassasiyet, hız, manevra kabiliyeti gibi özellikleriyle dikkat çeken ürün, HERO 25K sensörüyle geliyor ve güncellenmiş tarama algoritması sayesinde hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan DPI seviyelerinde hassas kontrol sağlıyor.

Şirketin Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "Ürün, 63 gram ağırlığı ile şimdiye kadar ürettiğimiz en hafif oyuncu mouse’u, aynı zamanda hassas ve hızlı çalışıyor."

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