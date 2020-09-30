Logitech G, şimdiye kadar Logitech tarafından yapılan en yüksek performanslı ve en verimli oyun sensörü olan, hızlı, performanslı ve düşük tepki süreli HERO 25K sensörünü duyurdu.

Mouse’lara yeni gelen yazılım güncellemesi ile üst limiti 16.000 DPI’dan 25.600 DPI’a yükselten Logitech G, oyun sektöründeki en yüksek performanslı DPI sensörüne sahip. HERO 25K sensörü, dünyanın ilk mikron altı seviye mouse sensörüdür. Yani mikron altı seviyedeki her hareketi doğru bir şekilde takip ederek yüksek hassasiyet sunar.

HERO 25K, güç tüketimini en aza indirmek için farenin hareketine göre kare hızlarını sürekli olarak ayarlayan akıllı bir güç yönetim sistemi kullanır. Yüksek DPI değerlerinde bile HERO, önceki Logitech G sensörlerinden 10 kat daha fazla güç verimine sahiptir.

Aşağıdaki oyuncu mouse’larına sahip tüm kullanıcılar G HUB yazılım güncellemesi ile HERO 25K sensöre sahip olabilir: