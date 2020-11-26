Bilim & Teknoloji Logitech G203 LIGHTSYNC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Logitech G203 LIGHTSYNC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bilim & Teknoloji

Logitech G203 LIGHTSYNC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Logitech, yeni oyuncu mouse'u G203 LIGHTSYNC ile kullanıcıların karşısına çıktı. Kutusundan çıkar çıkmaz doğrudan kullanılabilen G203 LIGHTSYNC, Logitech G HUB aracılığıyla tamamen kişiselleştirilebiliyor.

26 Kasım 2020, Perşembe 14:25 Son Güncelleme:
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Logitech G, klasik tasarımı ile gelen oyuncu mouse’u G203 LIGHTSYNC ile vitrinlerdeki yerini aldı. Kutusundan çıkar çıkmaz doğrudan kullanılabilen G203 LIGHTSYNC , Logitech G HUB aracılığıyla tamamen kişiselleştirilebiliyor. 8000 DPI’a kadar ayarlanabilen hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, profesyonel kullanıcıların oyun içi eylemlerini basitleştirmeleri için programlanabilir 6 tuş sunuyor.

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LIGHTSYNC teknolojisi ayrıca yeni nesil RGB aydınlatma özelliğiyle birlikte geliyor. G203 LIGHTSYNC , yaklaşık 16,8 milyon renkten oluşan bir yelpaze ile kullanıcılarına aydınlatma animasyonlarını ve efektlerini diğer Logitech G aygıtları ile senkronize etme imkânı veriyor.

Sekiz kat daha hızlı olan G203 LIGHTSYNC'ın fiyatı ise 160 TL seviyelerinde bulunuyor.

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