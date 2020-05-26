Logitech G915 TKL mekanik oyuncu klavyesi duyuruldu

Logitech G915 TKL, sınıfının en iyisi 40 saat pil ömrü, mekanik GL anahtarları, LIGHTSPEED teknolojisi ve Bluetooth ile kablosuz bağlantı özelliğiyle oyun severlere profesyonel bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Turnuva sınıfı kompakt tasarıma sahip klavye, daha küçük alanlara sığıyor ve kolayca başka bir yere taşınabiliyor.

Teknolojisi sayesinde tuş aydınlatmaları kapalı olarak günde ortalama 8 saat kullanıldığında 135 saate kadar kesintisiz kablosuz oyun deneyimi sunan G915 TKL, LIGHTSYNC teknolojisi ile de oyunlarla senkronize olan dinamik ve kişiselleştirilebilir bir aydınlatma vadediyor.

G915 TKL oyun severlerin beğenisine sunulduğu için çok mutlu olduklarının altını çizen Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Alanında dünya lideri bir marka olarak oyun keyfini ve profesyonelliğini artırmak için kullanılan klavyenin en az diğer ekipmanlar kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle yeni ürünlerimizi oyuncuların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Logitech G’nin en ince ve gelişmiş mekanik oyuncu klavyelerinden biri olan G915 TKL ile ürünlerimizdeki üstün teknolojiyi daha kompakt bir tasarımla bir araya getirdik.” şeklinde konuştu.