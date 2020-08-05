Maksimum gerçeklik için tasarlanan G923, TRUEFORCE’u ultra gerçekçi bir hale getirmek için oyun özelliklerini kullanan yeni bir güç geri bildirim sistemi sunuyor. G923, bir yarış pilotunun algıladığı tüm detayları simüle ederek oyun deneyimini benzersiz hale getiriyor. Şu an PC ve XBOX One için uyumlu olan ürün, önümüzdeki aylarda XBOS Series X için de uyumlu olacak.

TRUEFORCE, yarış oyunlarında kullanılan, tescilli bir yüksek tanımlı güç geri bildirim teknolojisidir. Oyunu ve sesini gerçek zamanlı kullanarak oyuncuların lastik çekişini, pist arazisini veya motorun gücünü daha fazla hissetmelerini sağlıyor. Doğrudan oyun için motorlara bağlanan TRUEFORCE, desteklenen oyunlarda yeni nesil gerçekçilik ve ayrıntı üretmek için saniyede 4.000 defa işlem yapıyor.

Son birkaç yıldır benzersiz ve gerçekçi bir sürüş deneyimi geliştirmek için sim sürücülerinin yanı sıra profesyonel yarış arabası sürücüleriyle de çalıştıklarının altını çizen Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G,profesyonel esporcuların ve oyun tutkunlarının ihtiyaçları doğrultusunda her zaman sektöre ilham veren ürünler yaratmaya devam ediyor. En ince özellikleri bile düşünerek tasarladığımız G923 ile günümüze uygun, kusursuz bir yarış deneyimi vadediyoruz” dedi.

Maksimum konfor için fırçalanmış metal direksiyon simidi, parlak pedallar ve deri jant kapağı ile modernize edilen G923, birçok yeni özellikle geliyor:

Programlanabilir Çift Debriyaj Başlatma Kontrolleri: Maksimum çekiş ve minimum dumanı kolaylaştıran programlanabilir çift debriyaj ile yarışçıların hattan daha temiz ve daha hızlı çıkmasını sağlar.

Dahili Rev Göstergesi: Dahili renkli LED ışıklar RPM aralığınızı gösterir ve yarışçı kırmızı çizgiye çarptığında uyarır.

On-Wheel Oyun Kontrolleri: Xbox başlık kontrolleri, parmakların ucunda tam kontrol sağlamak için direksiyona entegre edilmiştir.

Aşamalı Fren Pedalları: Yeni bir aşamalı yay özelliğine sahip fren pedalı tepkisi daha fazla gerçekçilik ve kontrol sağlar.

24 Noktalı Seçim Kadranı: Yerleşik seçim kadranı yarışçının çekişi, otomatik denge yönetimini, fren kuvvetini ve daha fazlasını ayarlamasına yardım eder.

Ağustos ayında 399 dolardan satın alınabilecek Logitech G923, normalde manuel vites ünitesi ile gelmiyor. Bunun için Logitech’ten ayrı satın alma yapılması gerekiyor. Ancak modelin arkasında alüminyum vites kulakçıkları yer alıyor. Ürünün Türkiye fiyatı henüz belli değil.