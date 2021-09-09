Logitech K380 klavye ve Pebble M350 fare inceleme: Minimal ve sessiz ikili
Bu videoda Logitech’in minimalist, oldukça sessiz ve ince yapısıyla dikkat çeken K380 klavyesi ve Pebble M350 kablosuz faresini detaylı bir şekilde inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
09 Eylül 2021, Perşembe 12:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Masanızda yer sıkıntısı çekiyorsanız ve maddi anlamda biraz daha uygun bir şeyler arıyorsanız Logitech'in K380 Klavye ve Pebble M350 kablosuz faresi, her iki sorununuzu da çözebilir. Bu hafif ve kompakt aksesuarlar, en dar çalışma alanlarında büyü kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda aşırı sessizlik oldukları için açık ofis ortamında çalışanlar için de ideal. Aynı zamanda klavye, yazılımcılar ve tasarımcılar için rakiplerine oranla fiyat performans ürünü olarak öne çıkıyor.
İlandır
BUNLARI DA OKUYUN