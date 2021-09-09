Masanızda yer sıkıntısı çekiyorsanız ve maddi anlamda biraz daha uygun bir şeyler arıyorsanız Logitech'in K380 Klavye ve Pebble M350 kablosuz faresi, her iki sorununuzu da çözebilir. Bu hafif ve kompakt aksesuarlar, en dar çalışma alanlarında büyü kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda aşırı sessizlik oldukları için açık ofis ortamında çalışanlar için de ideal. Aynı zamanda klavye, yazılımcılar ve tasarımcılar için rakiplerine oranla fiyat performans ürünü olarak öne çıkıyor.





İlandır