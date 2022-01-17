Logitech MK295 inceleme - Sessiz klavye ve fare seti

Eğer dizüstü bilgisayarınızda geçirdiğiniz uzun çalışma saatleri kas yorgunluğundan şikayet etmenize neden olduysa, sağlam bir klavye ve fareye yatırım yapmak akıllıca bir fikir. Logitech MK295 klavye ve fare seti de bu anlamda oldukça iyi bir seçenek. Bu kombinasyon, şirketin SilentTouch olarak adlandırdığı gürültüsüz bir deneyim sunuyor. Logitech’in sahip olduğu bu teknoloji klavye ve fare gürültüsünün %90'ından fazlasını ortadan kaldırıyor.





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