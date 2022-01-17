Logitech MK295 inceleme - Sessiz klavye ve fare seti
Logitech’in hem oldukça sessiz hem de kablosuz klavye ve fare seti MK295’i bu videoda detaylı bir şekilde inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
17 Ocak 2022, Pazartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Eğer dizüstü bilgisayarınızda geçirdiğiniz uzun çalışma saatleri kas yorgunluğundan şikayet etmenize neden olduysa, sağlam bir klavye ve fareye yatırım yapmak akıllıca bir fikir. Logitech MK295 klavye ve fare seti de bu anlamda oldukça iyi bir seçenek. Bu kombinasyon, şirketin SilentTouch olarak adlandırdığı gürültüsüz bir deneyim sunuyor. Logitech’in sahip olduğu bu teknoloji klavye ve fare gürültüsünün %90'ından fazlasını ortadan kaldırıyor.
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