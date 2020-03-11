Onur Binay/posta.com.tr

Masanız yer sıkıntısı ve maddi anlamda biraz daha uygun bir şeyler arıyorsanız Logitech'in MK470 Klavye ve Fare seti her iki sorununuzu da çözebilir. Bu hafif ve kompakt aksesuarlar, en dar çalışma alanlarına sıkışabilir ve aşırı sessizlik oldukları için açık ofis ortamında çalışan arkadaşlarınız tarafından da takdir edilecektir.

Çoğu kurumsal ihtiyaç için iyi bir fare ve klavye kombinasyonu olan MK470 slim combo’nun fiyatına gelirsek yaklaşık 390 TL. Bu arada bendeki beyaz rengi ama bu setin siyah rengi de mevcut.

Pebble M350 ise minimalist bir görünüme sahip hafif bir fare. İnce tasarımıyla elde sanki bir çakıl taşı tutuyormuş gibi bir his yaratıyor. Bu arada "Pebble" İngilizce de de çakıl taşı demek.

Son derece portatif olduğundan, cebinize bile atabilirsiniz. Herhangi bir ağırlık hissetmeyeceksiniz. Zaten Fare Pil ile sadece 100 gram ağırlığında. Çantanıza atıp hareket halindeyken bile kullanabilirsiniz. Günlük ofis kullanımı için mükemmel.fiyatına gelecek olursak yaklaşık 160 TL.



