Logitech MX Anywhere 3 inceleme - En iyi kompakt kablosuz fare
Logitech’in her yüzeyde sorunsuz olarak çalışabilen kompakt kablosuz faresi MX Anywhere 3’ü detaylı bir şekilde inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
02 Ekim 2020, Cuma 17:54 Son Güncelleme:
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Logitech MX Anywhere 2S'nin piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra Logitech, yüksek kaliteli üretkenlik fareleri serisini güncelledi. Logitech MX Anywhere 3 de bu serinin hakkını veriyor. Yeni özelliklere ek, bence pazardaki en iyi kaydırma tekerleğine sahip. MX Anywhere 3'ü, bir USB dongle ya da aparat veya Bluetooth Low Energy (LE) ile cihazlarınıza bağlamak mümkün. Bağlantı 1 dakikada gerçekleşiyor. Tüm bunlara ek hareket halindeyken profesyonel kullanıcılar için en iyi kablosuz fare olmaya aday. Kompakt yapısıyla küçük elli kullanıcılar için de uygun.
MX Anywhere 3’ün fiyatı ise 799 TL.
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