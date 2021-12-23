Logitech, MX Keys Mini klavyesini duyurdu

Logitech MX Keys Mini klavye modeli MX Keys klavyesinin küçültülmüş hali durumunda. Sayısal tuş takımı ve kısa yol tuşlarının hepsi kaldırılmış. Fonksiyon tuşlarına ise ikincil olarak bazı yeni fonksiyonlar atanmış.

Logitech Options aracılığıyla sunulan kişiselleştirme seçeneklerini kullanırken çalışma deneyimini en üst düzeye çıkaran MX Keys Mini üç yeni işleve sahip. Logitech, MX Keys Mini’nin işlev tuşlarının en üst satırına, mesajlara biraz renk katmaya yardımcı olacak özel bir emoji tuşu, sesli bir dikte tuşu ve mikrofon açma kapama tuşu ekledi.

Mekanik olmayan hassas tuşlara sahip olan klavyede dikte, emoji ve mikrofon kapatma için ikincil fonksiyonlar mevcut. Bluetooth ve USB adaptör sayesinde tüm mobil ve masaüstü platformlarla uyumlu. Aynı anda 3 cihaza kadar bağlanabiliyor.

Arka aydınlatma açık halde klavyeyi 10 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Aydınlatma kapalı ise 5 aya kadar kullanılabiliyor. USB Tip-C üzerinden hızlı şarj desteği de sunulmuş. Aynı zamanda klavyenin Windows, Chrome, Linux ve Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth ve Logi Bolt USB alıcı ile tam uyumlu çalıştığını belirtelim. MX Keys Mini for Mac ise macOS, iOS ve iPadOS ile uyumlu.



