Logitech MX Keys Mini Türkiye’deki kullanıcılara sunuldu

Logitech MX Keys Mini, şirketin sevilen başka bir ürünü olan MX Keys'in daha kompakt bir versiyonu. Tıpkı abisi gibi, MX Keys Mini de içerik üreticiler ve yoğun çalışan profesyoneller için tasarlandı. Bu da onu oyuncular veya özelleştirilebilir klavye hayranları için olan pazarın dışında tutuyor. Öncelikle daha küçük olması bu klavyenin sıkışık olduğunu anlamına gelmiyor. Normal MX Keys gibi, MX Keys Mini de kolay yazma için tam boyutlu tuşlara sahip. Logitech, aslında burada Enter tuşunun sağındaki her şeyi kaldırdı ve ok tuşlarını ters T düzenine göre yeniden konumlandırdı. Bu, MX Keys Mini'nin genişliğini 134,21 mm'den 295,99 mm'ye düşürdü. Kompakt boyutu, MX Mini'yi daha taşınabilir hale getiriyo. Bu nedenle, dışardayken yazmak için daha iyi bir klavyeye ihtiyacınız olduğunda onu sırt çantanıza koymanız daha kolay. Ancak asıl avantaj, daha dar bir klavyenin yazmayı daha ergonomik hale getirmesi. Logitech, daha dar boyutun ergonomi için tasarlandığını söylüyor. Kollarınızı çok açmadan, masanızda doğal bir şekilde duracağınız için kas yorgunluğunuz da azalıyor.

Yeni boyutun bir sonucu olarak, klavyenin ağırlığı 810 gramdan 506grama düştü. Ağırlığın çoğu, klavyenin ada tarzı tuşlarını çevreleyen metal kaplamadan kaynaklı. Klavyenin üstünden uzanan ince bir plastik şerit var ve bu alan sensörleri, pili ve devreleri barındırıyor. Diğer boyutlar da biraz değişti, ancak çoğunlukla orijinal modele benziyorlar. Orijinal sürümde olduğu gibi, Mini sürümde de tuş başlığında dairesel bir girinti bulunan ayrı tuşlar bulunuyor. Bu, yazarken rahatlık sağlayan bir tasarım özelliği. Chiclet tuş düzeni, görünüş olarak 1990'ların mekanik klavyelerdeki tuş kapaklarından kesinlikle daha modern ve doğrudan bir dizüstü bilgisayardan alınmış gibi görünüyor. Şirket, yazarken her bir tuşun üzerindeki çukurun parmak uçlarınızı şekillendirdiğini iddia ediyor. Geceleri çalışmanız için de burada otomatik arka aydınlatma da mevcut.

MX Keys Mini, gül, grafit ve gri olmak üzere üç farklı renkte geliyor. Logitech'in iddiasına göre pil, arka ışık etkinken tek bir şarjla 10 güne kadar dayanıklı. Aydınlatma kapalıyken bu süre beş aya kadar çıkıyor. Şarjınız bittiğinde birlikte gelen USB-C kabloyu kullanabilirsiniz. Klavyenin Mac için üretilmiş bir modeli de var. Ancak normal model de Mac ve Windows'u destekleyen çift tuşla birlikte geliyor. Örneğin, Apple Option tuşu Windows'ta Başlat menüsünü etkinleştirmek için kullanılabiliyor, Komut tuşu da Microsoft işletim sistemindeki Alt tuşu olarak hizmete verebiliyor. MX Keys Mini kullanan bir Mac kullanıcısıysanız, buradaki en büyük dezavantajı, bu üçüncü taraf klavyede bir Touch ID parmak izi tarayıcısı bulunmaması. Şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünün bir parçası olarak, MX Keys Mini %30'a kadar tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten yapıldı. Ancak daha açık tonlarda bulunan geri dönüştürülmüş plastik seviyesi, koyu grafit üzerinde uygulanandan çok daha az. Bunun da nedeni, çoğu zaman daha koyu malzemelerden yapılan mevcut klavyelerden plastik çıkarıp, bunları pembe renge dönüştürmenin çok zor olması.

Klavye, cihazlar arasında geçiş yapmak için İşlev satırında alternatif tuşlarla birlikte geliyor. Klavye aynı zamanda Windows, Mac, Android, Linux, iOS ve iPadOS dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla çalışabiliyor. Klavye Bluetooth ile çalışsa da Logi Bolt bağlantısını da destekliyor. Ancak bu alıcı kutudan çıkmıyor. Cihaz MX Keys Mini'nin tuş hareketi 1.8 mm ile tam boyutlu versiyondan farklı hissettirmiyor. Uzun oturumlarda rahat yazma için 1,8 mm seyahat mesafesi son derece yeterli. Karşılaştırma adına Apple'ın MacBook Pro'daki Magic Keyboard’u makas anahtarlarıyla 1 mm'lik tuş hareket mesafesi sunuyor. Eski Intel model dizüstü bilgisayarlarındaki kelebek tuşları ise 0,7 mm tuş hareketi sağlıyordu. Türkçe tuş dizilimi ile gelen MX Keys Mini’de MX Keys’den farklı olarak sayısal tuş takımı (numpad) yok. Ancak sayısal tuş takımı olmayan bir dizüstü bilgisayarda çalışmaya alışkınsanız, harici klavyede benzer tarzda bir düzene sahip olmak, işinizi kolaylaştırabilir. Uygun masa düzenine sahipseniz ergonomiye de yardımcı olur. Daha modern iletişim modlarına uyması için MX Keys Mini, mesajınızı iletmeyi kolaylaştıracak özel düğmelerle birlikte geliyor. Örneğin, bir e-postada kendinizi daha iyi ifade etmek için bir emoji kullanmak istiyorsanız, emoji düğmesine sahip Dikte düğmesiyle de sesinizi kullanarak yazı yazabilirsiniz.

İş akışınızın bir parçası olarak iki veya üç farklı cihazda çalışıyorsanız, MX Keys Mini işinize epey yarayabilir. Çoklu cihaz eşleştirme özelliğiyle klavyeyi üç farklı cihazla kullanabilirsiniz. Masaüstünüz, iPad Pro’nuz ve laptopunuzun tek bir klavye yeterli. Abisi gibi MX Keys Mini de sessiz bir klavye. Küçük bir daireyi başka biriyle paylaşıyorsanız ve geceleri çalışmayı tercih ediyorsanız bunun gibi sessiz bir klavye yararlı olabilir. Birçok modern dizüstü bilgisayardaki arkadan aydınlatmalı klavye gibi, buradaki arka ışık da manuel olarak ayarlanabiliyor. Altı parlaklık seviyesi var ama isterseniz tamamen kapatabilir veya odadaki ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda manyetik sensörler sayesinde, elleriniz klavyeye yaklaştığında arka ışık otomatik olarak açılabilir. Klavye tam boyutlu tuşlarla geldiğinden adapte olma süreci bir hayli hızlı gerçekleşiyor. Hatta kutudan çıkar çıkmaz doğru ve hızlı bir şekilde yazabiliyorsunuz.

Apple'ın iMac ile birlikte gelen harici Magic Keyboard ile karşılaştırıldığında, MX Keys yazarken biraz daha sessiz ama burada biraz daha fazla çalıştırma kuvveti uygulamanız gerekecek. Klavyedeki USB-C bağlantı noktası yalnızca şarj için kullanılabiliyor. Yani kablolu klavye olarak kullanmak için PC'nize bağlayamazsınız. Pili, Bluetooth üzerinden kullanırken de şarj edebilirsiniz. Kablosuz bağlantıda herhangi bir gecikme de olmuyor. Ancak Bluetooth güvenliği veya giriş gecikmelerinden endişe ediyorsanız, Logi Bolt alıcıyı ekstra satın alabilirsiniz. Sayısal tuş takımıyla tamamlanan tam boyutlu bir klavyeyle karşılaştırıldığında, MX Keys Mini daha dar ama finans veya muhasebe ile uğraşanlar yine uzun belgeler üzerinde rahatlıkla çalışabilir. MX Keys Mini, Flow özelliğine de sahip. Flow ile, MX Master 3 veya MX Master Anywhere gibi bir MX serisi fareye de ihtiyacınız olacak. Bunlar birden çok bilgisayarla eşleştirildikten sonra, Mac ve Windows cihazlar arasında metin, dosya ve belge kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bu, iş akışınızı basitleştirmenize yardımcı oluyor. Böylece eşleştirilmiş başka bir cihazda bulunan bir belgeye erişmek için USB sürücülere veya bulut depolamaya ihtiyacınız kalmıyor.

Logitech MX Keys Mini, MX Keys’teki aynı yazma deneyimini daha küçük ve daha ergonomik bir deneyimde sunuyor. Öte yandan MX Keys Mini muhtemelen oyunculara veya sabit ofis çalışanlarına hitap etmeyecek. Ancak esnek çalışmanın 'yeni normaline' uyum sağlamak zorunda olan herkes için gerçek bir oyun değiştirici denebilir.