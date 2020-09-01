Logitech Swytch ile tek bir USB bağlantısı kullanarak, toplantı odalarındaki kameranın, ses cihazlarının ve ekranın kontrolünü dizüstü bilgisayar üzerinden değiştirmek mümkün oluyor.

Logitech Görüntülü İşbirliği Çözümleri Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Scott Wharton, "Bugün dünyanın geldiği noktada, video konferans sistemlerinin ve görüntülü konuşma deneyiminin bir telefon görüşmesi kadar kolay olabilmesi için sürekli çalışıyoruz. Swytch ile her odayı bir toplantı odası haline getirmek mümkün. Bu ürün sayesinde video konferans sistemlerini herkesin kullanabileceği ve keyfini çıkarabileceği bir deneyim olarak sunuyoruz." diye konuştu.

Kompakt, tek kablolu bir dizüstü bilgisayar bağlantısı olan Swytch, dizüstü bilgisayarı herhangi bir video konferans platformu, web semineri veya canlı yayın yazılımıyla toplantıları yönetmek için kullanmayı sağlar. Swytch sayesinde özellikle eski hizmetlerden Zoom veya Teams gibi modern platformlara sorunsuz bir geçiş sunar. Oda standardı ne olursa olsun, neredeyse tüm harici görüntülü toplantı hizmetlerinde hızlı,yüksek kaliteli ve sorunsuz destek almak için Swytch USB konektörü dizüstü bilgisayara takmak yeterlidir. Toplantı bitiminde, odayı bir sonraki görüntülü toplantıya hazır bırakmak için sadece Swytch'i dizüstü bilgisayardan çıkarmak yeterli olur.

Swytch ayrıca video konferans deneyimini iyileştiren bir dizi özellik sunuyor:

Toplantınızı herhangi bir odaya getirir: Swytch, Microsoft Teams Rooms veya Zoom Rooms bulunan herhangi bir odada, odanın ekranına, kamerasına ve ses cihazlarına bağlanmak için kolayca kullanılır.

Tek kablo, tek bağlantı: Swytch, HDMI ve USB'yi tek bir kabloda birleştirerek ekranı bir dizüstü bilgisayardan odanın ekranına net bir görüntü ve sesle 4K'ya varan çözünürlüklerde yansıtır.

Evrensel uyumluluk: Swytch, Windows 10 dizüstü bilgisayar, MacBook veya Chromebook dahil olmak üzere Type A veya Type C ile USB 3.0 veya üstünü kullanan dizüstü bilgisayarlarla çalışır.

Dizüstü bilgisayarın şarj edilmesi: Bir görüntülü toplantı sırasında bilgisayarınızın pilinin bitmesine izin vermez. Swytch, USB-C ile şarj olan dizüstü bilgisayarlar için 60 W'a kadar güç sağlar. Ek olarak dongle'lara, splitter’lara veya HDMI adaptörlerine gerek kalmaz.

Cihaz yönetimi: IT departmanının Swytch'i Logitech MeetUp, Rally ve Tap gibi diğer toplantı odası cihazlarıyla birlikte kullanmasını ve yönetmesini kolaylaştırır. Logitech’in ücretsiz cihaz yönetim yazılımı olan Sync tam uyumludur.

Basit Kurulum: Swytch, masayı kablolar veya harici aksesuarları açıkta bırakmayan, temiz ve düzenli tutan manyetik bir montaj parçası aracılığıyla, mevcut toplantı odalarıyla güzel bir şekilde bütünleşir.