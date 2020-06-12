Detaylara geçmeden önce 5+1 nedir ne işe yarar biraz da ondan bahsedeyim. 5.1 veya 7.1 ses sistemleri daha çok Dollby Digital sinema tekniğinde ev sineması veya PC'lerde seyredilen çok kaliteli filmlerde sanki bir sinemaya gidilmiş, o atmosferde bulunulmuş algısını artırmaya çalışırlar. Beş tam bant genişliği ve bir düşük frekans efekt kanalı kullanılır. Bir film veya dizideki ses tek kanallı değil yani araba çarpması, cam kırılması, rüzgar sesi gibi şeyleri arkada duyabiliyorsunuz değil mi. İşte bu tip hoparlörlerle sesi odaya dağıtabiliyorsunuz. 5+1 veya 7+1 ses sisteminde hoparlörlerin hepsine ayrı bir ses detayı düşebiliyor ya da bu sesi aralarında paylaştırarak arkadan öne, sağdan sola veya 3 boyutlu olarak dağıtıp size yaşatabiliyor.



