Diğer AirPower muadilleri gibi, Powered 3-in-1 Dock da iki kablosuz şarj alanı var. Bunlardan bir tanesi telefon için tasarlanmış stand tarzında bir ped. Diğeriyse kulaklıklar için eklenmiş düz bir ped. Cihazın hemen kenarında da Apple Watch için eklenmiş bir şarj yuvası var, böylelikle aynı anda üç Apple cihazını şarj edebilirsiniz.

Kablosuz şarj pedleri herhangi bir Qi ürünüyle uyumlu. Yani Galaxy S20 ve Galaxy Buds Plus kulaklıkları şarj etmek için de bu 3’ü 1 arada şarj istasyonunu kullanabilirsiniz. Apple Watch için ayrılmış alan ise başka cihazlar için kullanılamıyor. Çünkü burası Apple Watch’a özel bir şarj tekniği kullanıyor.

Öte yandan Logitech, 3-in-1 Dock’taki çoklu cihaz işlevine ihtiyaç duymayan müşterileri için de iki kablosuz şarj çözümü daha çıkardı. Bunlardan bir tanesi yaklaşık 60 dolarlık, stand tarzında bir kablosuz şarj pedi olan Powered Wireless Charging Stand. Düz bir ped niteliğinde olan Powered Wireless Charging Pad ise 39.99 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Üç şarj adaptörü de Apple’ın 7.5W ve Samsung’un 9W’lık temel hızlı şarj gereksinimlerine uyuyor. Note 10 veya S20 serisi cihazlar gibi 15W kablosuz şarj tekniğini destekleyen cihazlar bu adaptörlerde hızlı kablosuz şarj desteğinden yararlanamıyor.

Öte yandan üç şarj aleti de Logitech’in özel güç konnektörlerini kullanıyor, diğer kablosuz şarj cihazları gibi USB-C veya Micro USB’yi kullanmıyor.

Ay sonundan itibaren yurt dışında satışa çıkacak ürünün fiyatı ise 130 dolar.