Adana Demirspor transfer sezonunun son gününde iki transfer yaptı. Rizespor'dan Damjan Djokovic ve Loic Remy'yi alan Demirspor, transferleri resmen açıkladı.

35 yaşındaki Loic Remy ilk yarıda 9 maçta görev almış ve devre arası sözleşmesi feshedilmişti.

Damjan Djokovic ise Adana Demirspor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı.



