Loic Remy Adana Demirspor'a transfer oldu
Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Loic Remy Süper Lig'de kaldı. Remy, transferin son gününde Adana Demirspor ile anlaştı.
09 Şubat 2022, Çarşamba 09:49 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor transfer sezonunun son gününde iki transfer yaptı. Rizespor'dan Damjan Djokovic ve Loic Remy'yi alan Demirspor, transferleri resmen açıkladı.
35 yaşındaki Loic Remy ilk yarıda 9 maçta görev almış ve devre arası sözleşmesi feshedilmişti.
Damjan Djokovic ise Adana Demirspor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı.
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