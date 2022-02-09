Futbol Loic Remy Adana Demirspor'a transfer oldu

Loic Remy Adana Demirspor'a transfer oldu

Futbol

Loic Remy Adana Demirspor'a transfer oldu

Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Loic Remy Süper Lig'de kaldı. Remy, transferin son gününde Adana Demirspor ile anlaştı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 09:49 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor transfer sezonunun son gününde iki transfer yaptı. Rizespor'dan Damjan Djokovic ve Loic Remy'yi alan Demirspor, transferleri resmen açıkladı.

35 yaşındaki Loic Remy ilk yarıda 9 maçta görev almış ve devre arası sözleşmesi feshedilmişti.

Damjan Djokovic ise Adana Demirspor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı.


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