Loic Remy ve Davidson 6 golle zirvede
Süper Lig'de bu sezon önemli golcüler yarışıyor. Anadolu kulüplerinde de çok kaliteli forvetler bulunurken aralarından ilk sıyrılanlar Alanyaspor'dan Davidson ve Çaykur Rizespor'dan Loic Remy oldu. Remy ve Davidson attıkları 6 golle gol krallığı yarışında zirvede.
01 Kasım 2020, Pazar 14:38 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de gol krallığı çekişmesi başladı. Şimdiye dek Alanyaspor'dan Davidson ile Çaykur Rizespor'dan Loic Remy, attıkları 6'şar golle listenin tepesinde bulunuyor. Remy, bugün oynanan Çaykur Rizespor-Kayserispor maçındaki tek gole imzasını attı ve 7 maçta 6 gole ulaşarak Davidson'u yakaladı.
6 gollü iki forveti 5 golle Falcao (Galatasaray), 4 golle Erik Sabo (Karagümrük) takip ediyor.
Alanyaspor'dan Fernando Gamarra ise 3 golle Akdeniz ekibinin listedeki bir diğer oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
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