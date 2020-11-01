Loic Remy ve Davidson 6 golle zirvede

Süper Lig'de gol krallığı çekişmesi başladı. Şimdiye dek Alanyaspor'dan Davidson ile Çaykur Rizespor'dan Loic Remy, attıkları 6'şar golle listenin tepesinde bulunuyor. Remy, bugün oynanan Çaykur Rizespor-Kayserispor maçındaki tek gole imzasını attı ve 7 maçta 6 gole ulaşarak Davidson'u yakaladı.

6 gollü iki forveti 5 golle Falcao (Galatasaray), 4 golle Erik Sabo (Karagümrük) takip ediyor.

Alanyaspor'dan Fernando Gamarra ise 3 golle Akdeniz ekibinin listedeki bir diğer oyuncusu olarak dikkat çekiyor.