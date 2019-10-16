Lojman satışları bu ay başlıyor Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında lojmanların satışı gündeme gelmişti. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde lojmanların satışına yönelik kriterlerde de iyileştirmeler yapılmıştı. Bedel tespitleri yapılan lojmanların satışına bu ay başlanıyor