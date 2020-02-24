Lojmana özel kredi
Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev kredisi kullandırılmasına yönelik protokol imzaladı.
24 Şubat 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Protokol kapsamında, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında konut kredisi kullandırılıyor. Aylık yüzde 0.95 faiz oranıyla 120 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. Kişiye özel ödeme planından da yararlanılabilen kampanya kapsamında, konut kredisi kullanmak isteyenler, banka şubesi veya bankaların web siteleri üzerinden başvuruda bulunabiliyor.