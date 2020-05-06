Lokantacılar sırada bekliyor

En küçük lokantada bile yaklaşık 5 kişinin çalıştığını belirten Yenice, “Ekonomik sıkıntıların ortaya çıkmaması açısından işyerlerinin açılması önemli” diye konuştu.

Corona sonrası restoranlarda ve gıda işletmelerinde uygulama açısından bazı değişiklikler olacağını belirten Aykut Yenice, “Bu süreçte mesafe kavramı ön plana çıkacak. Masalar azaltılacak, içeri giriş çıkışlarda bazı kurallar uygulanacak. Yeni hijyen kuralları belirlenecek. Piyasadaki ’ucuz olsun’ algısı ciddi anlamda bir kenara itilecek. Ayrıca ustasız, belgesiz lokanta çalıştırma yolları engellenmeli. Denetimler de mutlaka artırılmalı” dedi.







