06.05.2020
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Ekonomi Lokantacılar sırada bekliyor

Lokantacılar sırada bekliyor

Ekonomi

Lokantacılar sırada bekliyor

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, corona virüs salgını nedeniyle 21 Mart’ta kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun göstereceği yol haritası çerçevesinde kademeli şekilde açmaya hazır olduklarını söyledi.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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En küçük lokantada bile yaklaşık 5 kişinin çalıştığını belirten Yenice, “Ekonomik sıkıntıların ortaya çıkmaması açısından işyerlerinin açılması önemli” diye konuştu.

Corona sonrası restoranlarda ve gıda işletmelerinde uygulama açısından bazı değişiklikler olacağını belirten Aykut Yenice, “Bu süreçte mesafe kavramı ön plana çıkacak. Masalar azaltılacak, içeri giriş çıkışlarda bazı kurallar uygulanacak. Yeni hijyen kuralları belirlenecek. Piyasadaki ’ucuz olsun’ algısı ciddi anlamda bir kenara itilecek. Ayrıca ustasız, belgesiz lokanta çalıştırma yolları engellenmeli. Denetimler de mutlaka artırılmalı” dedi.


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