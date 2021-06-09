Kısa Çalışma Ödeneği, KDV, prim, kira... 7 kritik talepleri var!

Pandemiden en çok yara alanlardan birisi olan yiyecek-içecek sektörü, salgında destek olmak için yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülen ve 31 Temmuz’a kadar sürecek olan Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin yılsonuna kadar uzatılmasını istiyor. Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Gıda maliyetlerimiz yüzde 35 arttı. Kapalı olduğumuz dönemde KDV indiriminden yararlanamadık. Bu indirim devam etmezse, maliyetlerimizin yüzde 10’unu fiyatlara yansıtacağız” dedi.

KÇÖ SÜRMELİ

Restoranların salgında 10 ay tamamen kapalı ve 5 ay da kısmen açık olduğunu belirten Hüseyin Aymutlu, 30 Haziran’da sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) devam etmesini istedi. Aymutlu, “Çalışanların sigorta giderleri ile ilgili bir indirim teşviği olabilir. Bunlar bu zor günlerde en azından kaybettiklerimizin bir kısmını karşılayabilmek için bizlere nefes olur” diye konuştu.

PAZAR ÇALIŞALIM

1 Haziran’da haftanın 6 günü saat 21.00’e kadar açılan lokantacılar, ayrıca saat 24.00’e kadar açık olmayı ve pazarları da çalışmayı talep ediyor. Kapalıyken kiraların alınmaması, açıldıktan sonra ise sürecin olumsuz etkileri geçinceye kadar ciro üzerinden kira alınması gerektiğini belirten lokantacılar, alışveriş merkezlerinde (AVM) ‘ortak alan işletme gideri’ meselesinin de çözülmesini istiyor.

PANDEMİDE 45 MİLYONLUK YATIRIMLA 13 ŞUBE

Pandemi dönemini fırsata çevirmek için yaptıkları yatırımlardan da bahseden Hüseyin Aymutlu, “Sektörde 36 şubemizle hizmet veriyoruz. 2021’in sonuna kadar da 13 yeni şube açacağız. 5’ini grup olarak yapacağız, 8’ini ise yatırımcılarımıza bayi olarak veriyoruz. 45 milyon liraya denk gelen bir yatırım” diye konuştu.

Yeni şubelerin İstanbul, Muğla Bodrum, Balıkesir Bandırma ve Adapazarı’nda olacağını belirten Aymutlu, “İstanbul Galataport’ta 1 Ağustos’ta Happy Moon’s İkon açıyoruz” dedi. 2 bin çalışanları ile hizmet verdiklerini belirten Aymutlu, yeni şubelerde de 500 kişiyi daha işe alacaklarını söyledi.