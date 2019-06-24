Lokantacıların 'komisyon' isyanı

Türkiye genelinde 100 bin civarında restoran ve lokanta var. Bu işletmelerde istihdam edilen kişi sayısı 1.5 milyonu aşıyor. Sektörde faaliyet gösteren 100 bin işletmenin yüzde 60’ının online yemek sipariş platformlarına üye olduğunu belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, son dönemde söz konusu platformlardan şikayetlerin arttığını söyledi.

YÜZDE 12’Yİ AŞTI

Artan maliyetler ve yoğun rekabet nedeniyle restoran ve lokantaların düşük kârlarla ayakta kalmaya çalıştığının belirten Ramazan Bingöl, “Buna rağmen online yemek sipariş platformlarının zaman zaman yüzde 12’yi aşan komisyon oranları artık bizleri bezdirdi. Online yemek platformu olup, kurye hizmeti veren firmalar da yüzde 32-35 oranında komisyon alıyor. Bu durum bizleri çok zorluyor” dedi.