Türkiye Lokantada nefessiz kalan müşteriyi kurtaran hamle!

Lokantada nefessiz kalan müşteriyi kurtaran hamle!

Türkiye

Lokantada nefessiz kalan müşteriyi kurtaran hamle!

Konya'da, soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini gören lokanta çalışanı Diyar Barıştıran, 'Heimlich manevrası' yaparak hayat kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

26 Ekim 2021, Salı 11:02 Son Güncelleme:
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Konya'da lokantada çalışan Diyar Barıştıran , soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisinin nefes alabilmesini 'Heimlich manevrası' yaparak sağladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, 22 Eylül'de, Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karahöyüklü Sokak'taki lokantada meydana geldi. Yemek yediği sırada soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşteri, yanına koşarak gelen lokanta çalışanı Diyar Barıştıran'a (21) nefes alamadığını işaret etti.

Bunun üzerine Barıştıran, müşterisine 'Heimlich manevrası' ile müdahale ederek, nefes almasını sağladı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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