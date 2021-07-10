Lokma ıspanak tarifi

1 kişilik

Lokma ıspanak malzemeleri:

- Ispanak (ince uzun doğranmış) 120 gr

- Kuru soğan (küçük küp doğranmış) Bir adet

- Sarımsak (ince doğranmış) İki diş

- Krema 30 gr.

- Zeytinyağı 10 ml.

- Rende mozzarella peyniri 30 gr.

- Tuz

- Karabiber

Kişnişli ekşi krema malzemeleri:

- Krema 60 gr.

- Süzme yoğurt 15 gr.

- Taze kişniş 20 gr.

- Yarım lime

- Tuz

Kaplama harcı malzemeleri:

- Galeta unu 15 gr.

- Panko 50 gr.

- Yumurta Bir adet

Lokma ıspanak yapım aşamaları:

- Kuru soğanı ve sarımsağı iki-üç dakika tavada zeytinyağıyla kavuralım, ıspanağı ekleyip kavurmaya devam edelim.

- Kremayı ilave edelim ve yüksek ateşte bir-iki dakika çektirelim. Tuz ve karabiberi ilave edelim.

- İnce delikli süzgeçten süzdürüp rende mozzarella peyniriyle karıştırdıktan sonra soğumaya bırakalım.

- Soğumuş olan harcı kaşıkla beş eşit parçaya bölüp top haline getirelim.

Kaplama harcı yapım aşamaları:

- Yumurtayı bir kasede çırpalım.

- Yumurta, galeta unu ve pankoyu ayrı ayrı kaplara alalım.

- Toplar haline getirdiğimiz ıspanak harcını sırasıyla; yumurta, galeta unu ve pankoya bulayıp paneleyelim.

Kişnişli ekşi krema yapım aşamaları:

- Derin bir kasede krema, yoğurt ve lime suyunu çırpalım ve tuz ekleyelim.

- Taze kişnişleri ilave edip blenderdan geçirelim.

- Lokma ıspanakları derin yağda kızartalım, kişnişli ekşi krema ile servis edelim.