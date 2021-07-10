Yemek Lokma ıspanak tarifi

Lokma ıspanak tarifi

Yemek

Lokma ıspanak tarifi

Masterchef jüri koltuğunda oturan Ünlü Chef Mehmet Yalçınka'nın vermiş olduğu lokma ıspanak tarifini çok seveceksiniz.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 14:06 Son Güncelleme:
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1 kişilik

Lokma ıspanak malzemeleri:

- Ispanak (ince uzun doğranmış) 120 gr

- Kuru soğan (küçük küp doğranmış) Bir adet

- Sarımsak (ince doğranmış) İki diş

- Krema 30 gr.

- Zeytinyağı 10 ml.

- Rende mozzarella peyniri 30 gr.

- Tuz 

- Karabiber

Kişnişli ekşi krema malzemeleri:

- Krema 60 gr.

- Süzme yoğurt 15 gr.

- Taze kişniş 20 gr. 

- Yarım lime 

- Tuz

Kaplama harcı malzemeleri:

- Galeta unu 15 gr.

- Panko 50 gr.

- Yumurta Bir adet

Lokma ıspanak yapım aşamaları:

- Kuru soğanı ve sarımsağı iki-üç dakika tavada zeytinyağıyla kavuralım, ıspanağı ekleyip kavurmaya devam edelim.

- Kremayı ilave edelim ve yüksek ateşte bir-iki dakika çektirelim. Tuz ve karabiberi ilave edelim.

- İnce delikli süzgeçten süzdürüp rende mozzarella peyniriyle karıştırdıktan sonra soğumaya bırakalım. 

- Soğumuş olan harcı kaşıkla beş eşit parçaya bölüp top haline getirelim. 

Kaplama harcı yapım aşamaları: 

- Yumurtayı bir kasede çırpalım.

- Yumurta, galeta unu ve pankoyu ayrı ayrı kaplara alalım. 

- Toplar haline getirdiğimiz ıspanak harcını sırasıyla; yumurta, galeta unu ve pankoya bulayıp paneleyelim. 

Kişnişli ekşi krema yapım aşamaları:

- Derin bir kasede krema, yoğurt ve lime suyunu çırpalım ve tuz ekleyelim.

- Taze kişnişleri ilave edip blenderdan geçirelim.

- Lokma ıspanakları derin yağda kızartalım, kişnişli ekşi krema ile servis edelim. 

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