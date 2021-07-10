Lokma ıspanak tarifi
Masterchef jüri koltuğunda oturan Ünlü Chef Mehmet Yalçınka'nın vermiş olduğu lokma ıspanak tarifini çok seveceksiniz.
10 Temmuz 2021, Cumartesi 14:06 Son Güncelleme:
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1 kişilik
Lokma ıspanak malzemeleri:
- Ispanak (ince uzun doğranmış) 120 gr
- Kuru soğan (küçük küp doğranmış) Bir adet
- Sarımsak (ince doğranmış) İki diş
- Krema 30 gr.
- Zeytinyağı 10 ml.
- Rende mozzarella peyniri 30 gr.
- Tuz
- Karabiber
Kişnişli ekşi krema malzemeleri:
- Krema 60 gr.
- Süzme yoğurt 15 gr.
- Taze kişniş 20 gr.
- Yarım lime
- Tuz
Kaplama harcı malzemeleri:
- Galeta unu 15 gr.
- Panko 50 gr.
- Yumurta Bir adet
Lokma ıspanak yapım aşamaları:
- Kuru soğanı ve sarımsağı iki-üç dakika tavada zeytinyağıyla kavuralım, ıspanağı ekleyip kavurmaya devam edelim.
- Kremayı ilave edelim ve yüksek ateşte bir-iki dakika çektirelim. Tuz ve karabiberi ilave edelim.
- İnce delikli süzgeçten süzdürüp rende mozzarella peyniriyle karıştırdıktan sonra soğumaya bırakalım.
- Soğumuş olan harcı kaşıkla beş eşit parçaya bölüp top haline getirelim.
Kaplama harcı yapım aşamaları:
- Yumurtayı bir kasede çırpalım.
- Yumurta, galeta unu ve pankoyu ayrı ayrı kaplara alalım.
- Toplar haline getirdiğimiz ıspanak harcını sırasıyla; yumurta, galeta unu ve pankoya bulayıp paneleyelim.
Kişnişli ekşi krema yapım aşamaları:
- Derin bir kasede krema, yoğurt ve lime suyunu çırpalım ve tuz ekleyelim.
- Taze kişnişleri ilave edip blenderdan geçirelim.
- Lokma ıspanakları derin yağda kızartalım, kişnişli ekşi krema ile servis edelim.