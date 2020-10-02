Yemek Meşhur İzmir lokma tarifi

Meşhur İzmir lokma tarifi

Yemek

Meşhur İzmir lokma tarifi

İzmir'in meşhur lokma tarifi hemen hemen herkes tarafından çok sevilir. Siz de sevdiklerinize hazırlamak için lokma tarifi arıyor ya da lokma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Lokma yapılışı için haberimize bir göz atın.

02 Ekim 2020, Cuma 18:41 Son Güncelleme:
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Birçok yörede mutlu bir haber alındığında veya kötü bir olay olduğunda genellikle lokma döktürülür. Siz de lokma dökmek için lokma tarifi arıyor ya da lokma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Lokma yapılışı için haberimize bir göz atın. 

Lokma tarifi

Lokma malzemeleri

  • 3,5 su bardağı un
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker

Kızartmak için:

  • 2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon suyu

Lokma yapılışı

3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin. 2 su bardağı ılık suyu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde edin. Hamurunuzun üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın. Hamur mayalanırken şerbetini hazırlayın. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın. Yağlanmış mutfak makası yardımıyla hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın içerisinde kızartın. Kızan lokmaları kevgir yardımıyla alın ve soğuk şerbetin içerisine atın. 10 saniye kadar şerbetin içerisinde tutun. Üzerine tarçın serperek lokmalarınızı servis edebilirsiniz.

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