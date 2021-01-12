Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı YükseköğretimKanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

11 Ocak günü başlayan başvurular için son tarih 25 Ocak. Ön değerlendirme ve giriş sınavı ise 27 Ocak ile 29 Ocak'ta yapılacak. Başvuru sonuçları ise 1 Şubat'ta açıklanacak.



