Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak! İşte başvuru şartları
Lokman Hekim Üniversitesi akademik personel almak için ilan açtı. İlana göre 11 personel alınacak ve farklı pozisyonlarda çalışacak. İşte Lokman Hekim Üniversitesi'nin ilanı ve başvuru şartları.
12 Ocak 2021, Salı 17:56 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı YükseköğretimKanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır" denildi.
11 Ocak günü başlayan başvurular için son tarih 25 Ocak. Ön değerlendirme ve giriş sınavı ise 27 Ocak ile 29 Ocak'ta yapılacak. Başvuru sonuçları ise 1 Şubat'ta açıklanacak.
İlan detayları ve başvuru şartları için tıklayın.
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