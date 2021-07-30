Türkiye Lokman Hekim Üniversitesi 24 Öğretim üyesi alacak

Lokman Hekim Üniversitesi 24 Öğretim üyesi alacak

Türkiye

Lokman Hekim Üniversitesi 24 Öğretim üyesi alacak

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, 24 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

30 Temmuz 2021, Cuma 16:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yakın markaj
Rauf Tamer
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu
Hakan Çelik
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Manavgat'ta yardım götürmek isteyen esnaf alevlerin ortasında kaldı