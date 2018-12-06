Lokomotif sektör savunma sanayii

Yazarımız Murat Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin son yıllarda önemli yatırımlar yaptığı savunma sanayiinin ekonomide lokomotif sektör haline geldiğini vurguladı. Oktay, “Savunma sanayiinde başarılı olduk, ama yeterli düzeyde değiliz. Daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Silah ve füze sistemleri ile gelişmiş elektronik sistemler konusunda önemli yol aldık. Helikopter ve uçak tasarımı ile motorlar konusunda da ilk aşamayı geçtik. Şimdi genel maksat helikopterleri, savaş helikopterleri ve yeni nesil uçaklar üzerinde çalışıyoruz. Bunu Savunma Sanayi Fonu ve Savunma Sanayi Başkanlığı yapılanmasıyla çözdük” dedi.

HEDEF KOMŞU ÜLKELER

Yeni dönemde de kamu özel sektör işbirliğine önem vereceklerini belirten Fuat Oktay hedefleri şöyle sıraladı: “Savunma sanayiinde sahip olduğumuz birikimi başka sektörlere de yönlendireceğiz. Öncelik verdiğimiz sektörlerden biri sağlık. Şehir hastaneleriyle fiziki imkanlarımızı iyileştiriyoruz. Ancak kullandığımız bütün cihazlar ve ilaçlar ithal. Bunların yerlileştirilmesi konusunda adım atmalıyız. Çevremizdeki ülkeler de bunları ithal ediyor. Yerli ve milli ekipman ve cihaz ürettiğimizde bunları çevremizdeki geniş pazara ihraç etme imkanımız da doğacak.”

SAĞLIK VE OTOMOTİV

“Savunma sanayiindeki gelişmelerden sivil sektörlere nasıl teknoloji ve bilgi transferi yapabiliriz? Şimdi buna çalışıyoruz” diyen Fuat Oktay şu noktaların altını çizdi: “Havelsan gibi şirketlerimiz elektronik alanında gelişmiş işler ortaya koyuyor. Bunları sağlık teknolojisine aktarmamız mümkün. İHA-SİHA teknolojilerimizde geldiğimiz seviyeyi otomotiv teknolojisine, insansız araçlar teknolojilerine aktarabiliriz. İlaçta da yerlileşmeyi nasıl sağlayabiliriz? Bir başka öncelikli sektör de yazılım. Bütün bu planlamalar ekonomiye olumlu yansıyacak. İthalata bağımlı üretim cari açığımızı kapatmıyor. O halde neleri ithal ediyoruz, hangilerini üretebiliriz bunları çıkarıp üzerinde çalışmamız gerekiyor. Mutlaka bir ara malı ithal etmek zorundaysak, daha fazla katma değerli ürün üretmemiz gerekiyor.”

100 GÜNLÜK PLAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı’ konusunda “Çalışmalar sürüyor, tamamlandığında açıklayacağız” demişti. Erdoğan’ın “Yardımcım bizzat koordine ediyor” sözleriyle işaret ettiği Fuat Oktay, şunları söyledi: “İlk 100 günlük eylem planındaki hedeflere ulaşıldı. Şimdi ikinci 100 gün çalışılıyor. Henüz ilan edilmedi ama fiilen uygulanıyor. Tüm bakanlıkların 5 yıllık projelerini göreceğiz. Ancak sonuçlarını görmek için 5 yıl beklemeyeceğiz. 100’er günlük periyotlar halinde adım adım izleyeceğiz ve sonuç garanti olacak. İkinci 100 günlük planda öne çıkacak başlıklar, ‘üretim’, ‘hizmet odaklı anlayış’ ve ‘vatandaşın hayatını kolaylaştıracak uygulamalar’ olacak.

E-DEVLET 1 YILDA TAMAMLANACAK

Fuat Oktay, e-devlet projesini Başbakanlık Müsteşarı olarak devralmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Oktay, “E-devlet sistemi güncellenerek geliştiriliyor. Şu anda tamamlanma oranı yüzde 93’e ulaştı. En geç 2019 sonunda tüm kamu kurumları, tüm hizmetlerini e-devlet’e geçirmiş olacak. Böylece hem vatandaşa verilen her hizmet hem de kamudan kamuya hizmetlerin hepsi e-devlet üzerinden gerçekleşecek” dedi. Sistemi ‘dijital dönüşüm’ olarak niteleyen Fuat Oktay, “E-devlet, sadece resmi işlemleri bilgisayardan yapma imkanı sunmuyor, aynı zamanda mükerrer ve gereksiz işlemleri de ortadan kaldırıyor” diye konuştu.