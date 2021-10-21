Futbol Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Futbol

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor.

21 Ekim 2021, Perşembe 21:57 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

20.dk: Galatasaray pas yaparak oyunu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

13.dk: Sağ kanattan sıfıra inen Kerk'in ortasında Marcao topu kornere gönderdi.

1.dk: Maç başladı. Başarılar Galatasaray..

İLK 11'LER

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mostafa Mohamed

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor. 

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