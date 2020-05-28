Lokomotiv Moskovalı 4 futbolcuda corona virüs tespit edildi
Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 4 futbolcuda yeni tip corona virüs tespit edildi.
28 Mayıs 2020, Perşembe 18:19 Son Güncelleme:
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Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in corona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.
Rus ekibinde daha önce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan corona virüse yakalanmıştı.
Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.
AA
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