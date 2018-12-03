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Lokomotiv Moskova'nın genç oyuncusu Alexey Lomakin, donarak hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova'nın 18 yaşındaki futbolcusu Alexey Lomakin, donarak hayatını kaybetti.

03 Aralık 2018, Pazartesi 17:34 Son Güncelleme:
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Lokomotiv Moskova'nın genç oyuncusu Alexey Lomakin, donarak hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakiplerinden Lokomotiv Moskova’da trajik bir ölüm olayı yaşandı.

Rus ekibinin 18 yaşındaki futbolcusu Alexey Lomakin, Moskova’da donarak hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken polis ve kulübü Lokomotiv Moskova, cinayetten şüpheleniyor.

DONMUŞ CESEDİ BULUNDU

Lomakin’in eve gelmemesinin ardından genç futbolcunun annesi, polisi ararken iki gün sonra futbolcunun donmuş cesedine rastlandı. Futbolcunun arkadaşlarıyla dışarı çıktığı ancak eve bir daha gelmediği belirtildi. Lokomotiv Moskova’dan yapılan açıklamada ”Çok üzülerek U21 takımında oynayan Alexey Lomakin’in Moskova’da öldüğünü açıklıyoruz. Konu hakkında soruşturma açıldı. Büyük bir şok içindeyiz. Ailesine ve arkadaşlarına baş sağlığı dileriz.” sözleri kullanıldı.

Alexey Lomakin, Lokomotiv Moskova U21 takımında forma giyiyordu.

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