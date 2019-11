Lokum mu et sote mi anlayamayacaksınız! Kuru soğan, domates, yeşil biber ve baharatların lezzet verdiği hafif sulu bir et sote hayali kuranlar, 'Ben yaptığımda et sert oluyor' demeyin. Doğru seçilmiş bir et, doğru tava, yüksek ateş ve yerinde pişirme teknikleri sonucunda ağızda dağılan bir et sote tarifi hazırlayabilirsiniz. Denemeye değer...