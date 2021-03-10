Tadını çok seveceğiniz lokumlu kurabiye tarifi hemen hemen herkes tarafından beğenilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için lokumlu kurabiye tarifi arıyor ya da lokumlu kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Lokumlu kurabiye yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası..

LOKUMLU KURABİYE TARİFİ

Lokumlu kurabiye malzemeleri

20 adet güllü lokum

2,5 su bardağı un

2 su bardağı buğday nişastası

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta

6 çorba kaşığı toz şeker

Üzeri için

Pudra şekeri

Lokumlu kurabiye yapılışı

Öncelikle lokumları ortadan ikiye kesip, bir kenara alın. Daha sonra karıştırma kabına un, nişasta, vanilya ve kabartma tozunu koyup karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp, tereyağı, yumurta ve toz şekeri ilave edin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 20-25 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve unlanmış tezgahta yarım santimetre kalınlığında açın. Hamurdan 3x3 santimetrelik kare parçalar kesin ve ortasına yarım lokum koyun. Her parçanın karşılıklı iki ucunu birleştirip, parmağınızla bastırarak yuvarlak şekil verin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip, servis yapın.



