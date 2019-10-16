LoL’ün yaratıcılarından yeni 4 oyun

Türkiye’de e-spor alanında büyük bir etki yaratan ve e-sporun Türkiye’de gelişmesinde büyük bir payı olan Riot Games, en popüler oyunlardan biri olan MOBA (Çevrimiçi Çok Oyunculu Savaş Arenası) türündeki League of Legends’ın yapımcısı.





4 yeni oyun geliyor





Riot Games, popüler LoL evreninden karakterleri barındıran yeni kart oyunu 'Legends of Runeterra', FPS türündeki oyunu 'Project A', bir e-spor menajerlik oyunu olan 'LoL Esports Manager' ve son olarak uzun süredir üzerinde çalıştıkları dövüş oyunuyla ilgili yeni bir video yayınladılar.

LoL Esports Manager ilk etapta sadece Çin Ligi olan LPL’i barındıracak, ardından geri kalan ligler dahil edilecek.

Adı bilinmeyen dövüş oyununun ise şimdilik çıkış tarihi belirsiz fakat merak uyandıracağa benziyor.

Yeni duyurdukları bu oyunların da e-spora dahil edilmesi bekleniyor.





Oyunlar Türkçe olacak

Yeni oyunların hepsi Türkçe dil desteğiyle birlikte gelecek. Yerelleştirme anlamında başarılı olan Riot Games, yeni oyunlarında metinlerden seslendirmelere kadar her şeyiyle Türkçe olarak karşımızda olacak.





LoL evreninde yeni bir dizi geliyor!









Daha bitmedi… LoL evreninde geçecek olan animasyon dizinin adı 'Arcane'. Oyuna gelecek yeni şampiyonlar, etkinlikler ve turnuvalar için ilgi çekici kısa animasyon duyuruları yapan firma, şimdi de yeni ve uzun soluklu bir animasyon dizisi çıkaracağını duyurdu.





Bu haberi de okudular Fornite oyununun kara deliği korku yarattı