Londra adli müşaviri görevden alındı
Firari FETÖ'cü Akın İpek hakkında hazırladığı bilgi notu nedeniyle, Londra'da görevli Adli Müşavir Abdullah Murat görevden alındı. Akın İpek’le ilgili Türkiye’deki yargı içtihatlarıyla çelişen bilgileri Bakanlık bilgisi dışında İngiliz yargısına verdiği öne sürülen Abdullah Murat, Akın İpek davasıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye çağrılmıştı. Murat'ın, Akın İpek'in ‘Türkiye’de adil yargılama yok’ argümanı üzerine İngiliz savcıya WhatsApp üzerinden resmi olmayan bir sayfalık bilgi notu attığı iddia edildi
Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
Sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bir bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir.
Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.
Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı; herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir. Londra Adalet Müşaviri hakkında 30.11.2018 itibarıyle inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır.