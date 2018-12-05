Londra adli müşaviri görevden alındı

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bir bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir.

Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.

Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı; herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir. Londra Adalet Müşaviri hakkında 30.11.2018 itibarıyle inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır.