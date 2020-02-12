Londra metrosunda kavga eden 2 fare, ödül kazandırdı
Fotoğrafçı Sam Rowley tarafından Londra metrosunda 2 farenin kavga ederken çekilen fotoğrafı, Doğa Tarihi Müzesi tarafından yapılan Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasında birinci oldu. 'İstasyon kavgası' isimli fotoğraf, halkın oylarıyla seçildi.
12 Şubat 2020, Çarşamba 14:27 Son Güncelleme:
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Ne yazık ki, halka açık yerlerde zaman zaman kavgalar oluyor ve metro istasyonları bu kavgaların en çok gerçekleştiği alanlardan biri. Ancak bu kez kavga edenler insanlar değil, farelerdi! Londra'daki metro istasyonunda, iki farenin kavgasını, Sam Rowley fotoğraflamayı başardı. Rowley'in yakaladığı bu kare, Doğal Tarih Müzesi'nin her yıl yaptığı Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasını kazanmasını sağladı. Yarışmaya 100 ülkeden 48 bin başvuru yapılsa da, 'İstasyon Kavgası' isimli fotoğraf, halkın oylamasıyla birinciliğe layık görüldü.
https://www.instagram.com/p/B8dtNjBpypI/
Kavga eden farelerin fotoğrafı, 28 bin oy aldı. Rowley ise şunları söyledi:
Bu yarışmada bu şekilde başarılı olmak, benim memleketimdeki gündelik bir ortamda böylesine bir fotoğrafın çekilmesi ömür boyu süren bir rüyaydı. Umarım insanlara en tanıdık kentsel çevrelerde bulunan beklenmedik dramları gösterir.
https://twitter.com/WildstarsTV/status/1204253537032646656
Fotoğraf, 31 Mayıs'a kadar Doğa Tarihi Müzesi'ndeki Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı sergisinde görülebilir.
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