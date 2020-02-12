Londra metrosunda kavga eden 2 fare, ödül kazandırdı

Ne yazık ki, halka açık yerlerde zaman zaman kavgalar oluyor ve metro istasyonları bu kavgaların en çok gerçekleştiği alanlardan biri. Ancak bu kez kavga edenler insanlar değil, farelerdi! Londra'daki metro istasyonunda, iki farenin kavgasını, Sam Rowley fotoğraflamayı başardı. Rowley'in yakaladığı bu kare, Doğal Tarih Müzesi'nin her yıl yaptığı Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasını kazanmasını sağladı. Yarışmaya 100 ülkeden 48 bin başvuru yapılsa da, 'İstasyon Kavgası' isimli fotoğraf, halkın oylamasıyla birinciliğe layık görüldü.









Kavga eden farelerin fotoğrafı, 28 bin oy aldı. Rowley ise şunları söyledi:

Bu yarışmada bu şekilde başarılı olmak, benim memleketimdeki gündelik bir ortamda böylesine bir fotoğrafın çekilmesi ömür boyu süren bir rüyaydı. Umarım insanlara en tanıdık kentsel çevrelerde bulunan beklenmedik dramları gösterir.









Fotoğraf, 31 Mayıs'a kadar Doğa Tarihi Müzesi'ndeki Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı sergisinde görülebilir.



