Sadik Khan'ın açıklamaları şöyle:

''Tottenham'ı veya futbolu takip eden insanlar, özellikle çocuklar, Mourinho'nun dışarıdaki fotoğraflarını örnek alıp 'Onun için sorun değilse benim için niye olsun' diyecek. Kendinize sorun. Gerçekten bunu yapmalı mıyım? Dışarı çıkmalı mıyım?

Cevap tabii ki hayır! Bu yaptığınız şey virüsün daha hızlı yayılmasını sağlıyor. Birçok insan futbol adamlarını rol model olarak görüyor. Hükümet sürekli olarak 'evde kal' çağrısı yapıyor. Mourinho ve onun gibi davranan insanlar yanlış yapıyor.''

Jose Mourinho ise hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi.

Portekizli teknik adam ''Yaptığım hareketin hükümetin prokolüne uymadığını kabul ediyorum ve özür diliyorum. Herkesin yapılan çağrılara uyması ve sağlık çalışanlarına destek olması lazım'' dedi.