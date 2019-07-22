Londra'da AVM'de yangın paniği!
Londra’da AVM’de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken yangının hızla yayıldığı belirtildi
Yangın, Londra’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM’de, yerel saatle 8.00 sıralarında çıktı.
İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye sevk edilirken alevlerin hızla yayıldığı duyuruldu. Yangına 125 itfaiyeciden oluşan dev bir ekip müdahale ediyor.
Polis ekipleri hemen olay yerini boşalttı ve çevredekilerden olay yerinden yaklaşmamalarını istedi. Görgü tanıkları ise dev gri bulutların gözyüzünü kapladığını belirtti.