Dünya Londra'da bıçaklı terör saldırısı

Londra'da bıçaklı terör saldırısı

Dünya

Londra'da bıçaklı terör saldırısı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı terör saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtildi.

02 Şubat 2020, Pazar 18:38 Son Güncelleme:
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Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı.

AA

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