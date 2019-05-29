Top güllesine benzeyen cisim, Londra'nın doğusundaki Wapping bölgesinde karaya vurdu. Cismin, çevredekiler tarafından bombaya benzetilmesi üzerine, polis çağırıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; olay yerine giden Londra Polisi bomba uzmanları, kısa sürede cismin aslında dev bir Noel ağacı süsü olduğunu fark etti.

Birkaç gün önce de, Londra'nın Kingston-upon Thames bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanlarında atılıp, patlamayan bir bomba bulunmuştu.

Bomba kontrollü bir patlamayla imha edilirken, Kingston Üniversitesi tahliye edilmişti.