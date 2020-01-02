İngiltere'nin başkenti Londra'daki güneyindeki Brixton bölgesinde bulunan Kuzey Brixton İslami Kültür Merkezi'nin yakınlarındaki caddede bir binanın duvarlarına, dün islam karşıtı graffitiler çizildi. Olayın bölge sakinleri tarafından fark edilerek polise haber vermesiyle yazılar silindi. Polis, sorumluları arama çalışmalarının başladığını söyledi Öte yandan Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İslamofobik sloganların sprey boyayla duvarlara yazılmasından midesinin bulandığını" belirterek "Tüm önyargılar korkaklıktır ve suçlular kanun önüne çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Olayın, 3 gün önce yine Londra'nın kuzeyinde Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sürerken bazı dükkanların camlarına ve sinanoga Yahudi düşmanı semboller çizilmesinin ardından yaşanması dikkat çekti. Polis, söz konusu olayı ırkçı suçlar kapsamında soruşturuyor.