Londra’da ‘En İyi Restoran Ödülü’ Tarshish’e verildi

Hoş bir iç mekân dekorasyonu eşliğinde iki katı bulunan bu restoran çatı katında ister mükemmel lezzetleri tadabileceğiniz restoran, isterseniz de lounge bar olarak hizmet vermektedir. 300 kişilik geniş alanı aile toplantıları ya da davetler için de uygun bir ortam olabilir. Şık ve modern bu ortamda Wood Green caddesinin muhteşem manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyip içkinizi yudumlayabilirsiniz.

Tarshish, adını İncil zamanındaki Akdeniz de bulunan kıyı şehri olan Tarshish şehrinden almaktadır. Bu şehir Kral Süleyman zamanında batı ile doğu arasında gemiler ile alışveriş ve değiş tokuş yapılmış bu alışveriş neticesinde de doğu ve batının kültürleri birbiri ile kaynaşmışlardır. Tarshish de bu ilke ile yola çıkarak İngiltere kıyılarında eşsiz bir Türk Akdeniz mutfak deneyimini müşterilerine sunmaktadır.

Tarshish kurucusu Baran Yavuz, “Birinci kalite hizmeti ile mükemmel lezzetleri eşliğinde doğru yere geldiğinizi anlayacaksınız. Modern ve şık ortamda geleneksel Türk Akdeniz mutfağı lezzetlerinin tadına bakacağınız bir yer. Muhteşem lezzetlerin yanı sıra, hoş bir ortamı bulunan ve otopark hizmeti olan restoranımızda siz sadece anın tadını çıkarın. Asırlık kültürlerin kaynaşmasını modern ortamda bir araya getiren ve birinci kalite hizmetimizle Tarshish restoran da zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Birçok ödüle layık görülen restoranımız ayrıca İngiltere’nin en prestijli gastronomi ödüllerinden biri olan British Kebab Awards ödüllerinde En İyi ve Kaliteli Restoran ödülünü almaya hak kazanmıştır. Birçok rakibinin aksine Tarshish Covid-19 salgınından sonra bile büyüme kaydederek başarılarına yenisini eklemeyi bilmiştir. Siz de Türk ve Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerine doymak istiyorsanız Tarshish’e uğramadan geçmeyin.” diyerek restoranın yemeklerine ve hizmet kalitesine olan güvenini ifade etmektedir.

Tarshish kurucusu Baran Yavuz, British Kebab Awards tarafından işletmelerine verilen ‘En İyi Kaliteli Yemek Restoranı Ödülü’ sonrasında “Çok gururluyuz bu başarıdan dolayı. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük ödülleri hedefliyoruz. Londra'da Türk mutfağının ve tatlarının buradaki insanlar tarafından sevilmesi bize ayrı bir gurur veriyor. Markamızı büyütmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu projeye başlarken bu noktaya geleceğimizi biliyorduk. Şimdi hedefimiz İngiltere’nin en iyisi olmak.” şeklinde açıklamada bulundu.

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