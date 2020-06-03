Londra’da köklenen yepyeni bir çanta markası

Her girişimci kadın gibi hayal etmek felsefesiyle çıkılan bu yolculukta, modellerin ve renklerin enerjik dünyasına kendinizi bırakmanız mümkün görünüyor. Yaşamın içindeki duyusal hislerden esinlenerek hazırlanan Anemon, Lampros, Aster ve Lonicera adlı koleksiyonları, usta el işçiliğiyle yüzde 100 deriden üretilerek kadınların beğenisine sunuluyor. Bunun yanı sıra ayrıcalıklı bir marka olarak kadınların hayallerindeki kişiselleştirdiği çantaları da tasarlıyor.

Çiçeklere övgü…

Her bir parçanın hikayesi ise neredeyse çiçeklerin tazeleyici benliğiniyle adeta çantalara yansıtılıyor. Londra’nın yeni stil ikonu olmaya aday olan Zuku Exclusive Bag’in Lonicera Koleksiyonu; Caprifoliaceae familyasına ait hanımelinin enerji veren hissiyle canlanıyor. Sıcak sarılardan sorbe pembelere, saks mavisinden acı kahverengiye kadar uzanan birbirinden farklı renk yelpazesiyle karşımıza çıkıyor. Gökyüzündeki gezengenlerin sırlarının yansıtan zodyakın en özel simgeleri de bu koleksiyonda çantaların üzerinde yerini alıyor.

Yeryüzündeki yıldız…

Eski yunancada “yıldız” olarak bilinen Aster adına koleksiyonunda değer katan marka, kadınların yeryüzünde tarzlarıyla adeta birer yıldız olacağına işaret ediyor. Sarıya çalan karamel rengi ve ilk bakışta aşkı anlatan nar çiçeği tonlarına da sahip çantalar, gündelik hayatın vazgeçilmezi oluyor.

Lalelerin arasında yolculuk…

Lale bahçelerinin rengarenk tonlarıyla bütünleşen Anemon Koleksiyonu, modern ve özgün tasarımıyla kadınları geceden gündüze kolaylıkla taşıyor. Güneşi gören lalelerin günü selamlamasını andıran modelleri, orijinal sap detayıyla da dikkat çekiyor. Yıllardan beri asil aşkın simgesi olan bu özel çiçeğin ismini koleksiyonuyla buluşturan marka, mor ve pembe rengindeki çanta tasarımları, kadınların olmazsa olmazı…

Her zaman yanında…

Zarif ve feminen tasarımıyla ışıldayan Lampros Koleksiyonu, sezona heyecan getiriyor. Yaz dönemini doyasıya yaşatan modeller, fonksiyonelliğiyle de kadınların markajına giriyor. Cesur bir görünümü destekleyen koleksiyonda bulunan yavru ağızı, saks mavisi ve nefti yeşili tonlarına sahip çantalar, yaşı ne olursa olsun her tarza hitap ediyor.



