Dünya Londra'da şüpheli cisim alarmı! Köprüler kapatıldı

Londra'da şüpheli cisim alarmı! Köprüler kapatıldı

Dünya

Londra'da şüpheli cisim alarmı! Köprüler kapatıldı

Londra'da şehir merkezinde dört köprü 'şüpheli cisim' alarmı nedeniyle kapatıldı. Polis yapılan incelemenin ardından paketin zararsız olduğunu belirtip yolların tekrar açılacağını ifade etti.

15 Şubat 2022, Salı 15:01 Son Güncelleme:
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Polis tarafından yapılan açıklamada "Polis memurları South Bank civarındaki şüpheli cisim ihbarına müdahale ediyor. Bu süre boyunca köprüler tedbir önlemi doğrultusunda kapatılmıştır." denildi.

Kapatılan köprülerin Wastminster, Waterloo, Hungerford ve Golden Jubilee olduğu açıklanırken sürücülerden alternatif yolların kullanılması istendi.

Bir görgü tanığı ise İngiliz medyasına yaptığı açıklamada "Polis bize bölgeyi terk etmemizi söyledi." dedi.

Metropolitan Polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada şüpheli paketin incelendiğini ve zararlı olmadığını belirtti. Trafiğe kapatılan yolların en kısa zamanda açılacağı aktarıldı.

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