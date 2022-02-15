Polis tarafından yapılan açıklamada "Polis memurları South Bank civarındaki şüpheli cisim ihbarına müdahale ediyor. Bu süre boyunca köprüler tedbir önlemi doğrultusunda kapatılmıştır." denildi.

Kapatılan köprülerin Wastminster, Waterloo, Hungerford ve Golden Jubilee olduğu açıklanırken sürücülerden alternatif yolların kullanılması istendi.

Bir görgü tanığı ise İngiliz medyasına yaptığı açıklamada "Polis bize bölgeyi terk etmemizi söyledi." dedi.

Metropolitan Polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada şüpheli paketin incelendiğini ve zararlı olmadığını belirtti. Trafiğe kapatılan yolların en kısa zamanda açılacağı aktarıldı.