Özellikle yeni bir yıla girmişken her yerde 2021 saç, bakım ve moda trendleri açıklanıyor. Dünyada tüm kadınların bu trendlere uyması bekleniyor. Tek tip kadın dediğimiz olgu da bu tarz yönlendirmelerden doğuyor. Bence moda sizsiniz. Yani birey. Düşünsenize yaşadığımız yer, iklimi, yaşam koşullarımız, fiziki özelliklerimiz ten rengi, göz rengi, proporsiyon gibi, ruhsal durumumuz kendi modamızı yaratmada asıl etkili olan şeyler. Bu yüzden içinde bulunduğumuz yılın trendleri bana sorulunca bunun kişiden kişiye göre değişeceğini vurguluyorum. Saç modası deyince benim için önemli olan yapılacak saç modelinin yüz hatlarına uyumu, göz ve ten rengine yakışmasıdır.

Evde saç düzleştirici ve maşa kullanmayın

Saçlarda sağlıklı bir görünüme kavuşmanın yolları hakkında bilgi veren ünlü kuaför Zili, kadınların evde güzelleşmek için yaptığı en büyük yanlışlardan birinin saç düzleştirici ve maşa kullanmak olduğunu belirtti. Zili, “Biz saç tasarımcıları bu aletleri kullanmanın inceliklerini öğreniyoruz. Oysa hanımlar bilmeden sadece o anı kurtarmak için saçlarına uzun vadede zarar veriyor” dedi.

Saç tasarımı konusunda birçok yarışmada önemli dereceler ve kupalar elde eden başarılı kuaför Samet Zili, bu yıl bob saç kesimi saçların ön planda olacağını vurguladı. Renk konusunda Türk kadınlarını da uyaran Zili “Türk kadını doğal tonları tercih edip biraz daha natural gözükmeye başlamalı” dedi.

Son olarak saç sağlığının önemine dikkat çeken Zili “Saçlarınızı bahara ve yaz mevsimine hazırlayın. Bunun için profesyonel kuaförlerden destek alın. Her saç tipi için farklı sac maskeleri vardır bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evde uygulanan bakım maskelerini kullanmaktan çekinmeyin” dedi.