HBO Max, Warner Bros’un son girişimi olan yeni Looney Tunes dizisinin ilk bölümünü Youtube’da yayınladı. Yayınlanan bölümde, Tweety, Sylvester, Elmer Fudd, Bugs Bunny ve Bugs Bunny’nin peşinde koşan Daffy Duck izleyicilerle buluşuyor.

Slash Films’in haberine göre, Looney Tunes çizgi filmlerinin 11-12 dakika olan bir bölümü, 7 ve 4 dakikalık iki kısa animasyondan oluşuyor. WB Kids kanalından yayınlanan Looney Tunes’un yeni bölümleri, 27 Mayıs’ta HBO Max’te yayınlanacak.