Heyecanla beklenen “Space Jam: Yeni Efsane” filminde Bugs Bunny, bu defa NBA’in kralı olarak adlandırılan LeBron James ile başrolü paylaşıyor. Yıldız ikiliye, Tweety, Daffy, Lola Bunny başta olmak üzere, “Looney Tunes” ekibinin en sevilen karakterleri eşlik ediyor.

Tek kanallı TV döneminde tüm Türkiye’nin hayatına giren, 90’lı yıllarda şimdinin yetişkinlerinin birlikte büyüdüğü ve yeni bölümleriyle Cartoon Network & Boomerang TV’de şimdinin çocuklarına ulaşan Sevimli Kahramanlar, perakendenin de gözdesi.

Türkiye'de yüzlerce firmayı Looney Tunes, Batman, Superman, Harry Potter gibi tüm dünyanın favorisi olan karakterlerle buluşturan Warner Bros. Tüketici Ürünleri Temsilcisi Lisans A.Ş.; Bugs Bunny ve arkadaşlarının Türkiye’de tekstilden aksesuara, kırtasiyeden oyuncağa odağa yerleştiğini ve Looney Tunes’un pandemide perakendede en çok talep gören lisanslar arasında yer aldığını açıkladı.

Warner Bros.’un devasa bir medya kampanyasıyla desteklediği sinema filmiyle muhteşem bir geri dönüş yapan Bugs Bunny ve arkadaşları, önümüzdeki yıl kutlanacak olan Tweety’nin 80. Yıl Dönümü ile bu rüzgarı devam ettireceğe benziyor!



